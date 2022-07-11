瑞銀Circle One應用程式 建客戶投資朋友圈

「Circle One」根據瑞銀投資總監辦公室（CIO）觀點為客戶每日提供最新內容，這些內容以互動視頻、播客（Podcast）和直播網路研討會的形式提供，並且可以擇時重溫。而客戶在閱覽上述投資資訊時，只需要點擊有關智能手機屏幕便可以得到更多可以付諸行動的投資意見，跟着亦可選擇進行投資或交易。

數千亞洲客下載 將在歐洲推出

盧彩雲表示，瑞銀亞洲首先向100名不同年齡及財富的客戶調查，了解他們的偏好，據此開發「Circle One」手機應用程式，早前率先在本港及新加坡推出，目前已有數千名客戶下載，反應理想。

剛從瑞銀位於瑞士總部回港的盧彩雲表示，瑞士及歐洲的同事對「Circle One」亦很感興趣，希望「Circle One」盡快在歐洲推出，認為這也證明了亞洲科技創新的能力，「之前多數是從歐美引入App來香港，但目前亞洲數碼科技發展得很快，由瑞銀亞洲研發的Circle One將來可望在其他地區推出（Roll Out），這便是創新的力量」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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