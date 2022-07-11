協助成立金管局 執掌逾16年

1983年助制定聯匯制度

任志剛1970年於香港大學取得社會科學學士（一級榮譽學位），主修經濟學及統計學，1971年加人香港政府，服務香港的公職生涯超過38年，一直在貨幣和金融事務的領域上擔當重要角色，包括於1983年協助制定聯繫匯率制度，跟着亦主動推出多項具策略及前瞻性的改革措施，捍衛及強化聯繫匯率制度，令該制度在1997年主權回歸敏感時期保持穩定，更安然渡過了1997至98年的亞洲金融風暴，以及2008至09年的環球金融海嘯。

在1998年第三季，任志剛出謀獻策，協助港府打擊炒家操控市場，在香港股票市場斥資1000億元入市擊退炒家，成功挽救香港的貨幣和金融體系免於陷入崩潰。

1998年千億入市擊退炒家

此外，任志剛執掌金管局期間，一直跟中國人民銀行保持緊密合作，致力推動在港建立人民幣離岸市場，是人民幣邁向國際化的一項重要戰略措施。

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