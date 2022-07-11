經濟

安聯增持科技股 料中資股跑贏全球

【明報專訊】2022年已過了一半，投資市場關心議題包括疫情、通脹、加息及地緣政治等，令歐美股市出現波動。大中華區亦面對多種不明朗因素困擾，包括外界對制裁措施的擔憂、中國當局對互聯網的監管、中概股在美國的退市潮，以及新一波新冠疫情爆發等，導致股市出現巨大波幅。A股在第一季下跌，踏入第二季開始回升，安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，相信科技股低位已見，其管理投資組合正增持科技股，同時相信未來6至12個月中資股會跑贏環球股市。

中央或推刺激政策保GDP目標

陳致強表示，中國人民銀行現時正放寬而非收緊貨幣政策，加上疫情逐漸緩和，對中資股有正面支持作用。雖然嚴謹的防疫政策，令中國在今年實現5.5%經濟增長目標有難度，不過，這反而會促使更多強而有力的刺激政策出台，惟其變數是美元會否持續強勢。

他表示，在18個月前互聯網企業因為政策及中概股可能退市等因素被市場看淡，但經過一輪沽售後，今年3月開始，陳致強及其團隊重新關注該行業。有幾個因素支持其看法，首先中央政府對該等企業監管未再進一步，而最重要是其業績表現也有所改善，特別該類別企業開始減省成本，有助其盈利增長。去年資金流出中國，他相信流動性問題不會持續，反而今年歐洲面對資源價格問題，資金有機會由歐洲回流亞洲，故他對龍頭互聯網公司會看高一線。

歐洲資金或回流亞洲

陳致強認為，消費必需品、車股及酒股這幾類別應被視為投資組合的重要部分。雖然波動市况可能持續，但中國股票或會愈來愈具吸引力。照目前的形勢看來，當局對互聯網平台的監管高峰期已過。在今年第四季舉行的全國黨代表大會，相信會成為中國經濟的一大關鍵時機，預計下半年經濟將企穩並開始復蘇。隨着政府政策轉向支持增長，估值會漸漸企穩。長久以來，房地產行業一直被視為金融市場風險的源頭，當局為了防止內房行業的槓桿進一步累積，並演變為系統性風險來源，會出手干預。短期而言，房地產企業仍然面對嚴峻的流動性壓力，成為股市的一大風險因素，不過，相信中央政府會針對相關問題積極解決。上半年經歷調整後，中港股市的估值處於相當合理水平，甚至可說是便宜。

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