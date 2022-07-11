吸未盈利科企上市 業界籲降市值門檻

上半年港新股市場排名跌至第9位，蔡認為港交所是時候另闢蹊徑吸引企業上市，令市場再度活躍，相信參考「B股」（未盈利生物科技企業）經驗，投資者對未盈利公司風險已有足夠認識。他建議港交所可為未盈利科企訂立較寬鬆門檻，並以上市委員會作「尚方寶劍」把關，讓較高風險企業可自願提出延長禁售期等要求，彈性處理不同公司情况，而非「一刀切」排除中小企。

信永中和：港交所「重質不重量」 放寬程度有限

信永中和香港管理合伙人盧華基表示，業界普遍認為腹稿的市值及禁售期過於嚴格，不但中小企上市難度大增，也令初始投資者套現時間長，無法釋放市場活力。他提議港交所可加強發行人的披露，並要求有具一定聲譽的基礎投資者，以換取降低其他門檻，相信同樣能保障新股的質素。不過，他認為本港定位有別滬深交易所，為國際化的穩健市場，相信港交所會堅持行「重質不重量」路線，預料放寬程度有限。