經濟

第二上市股最快今季納港股通 籌備中業界：勢在必行 只待內地批准

【明報專訊】港股成交持續走弱，市場除寄望中概股回流上市，更期待第二上市中概股能納入互聯互通買賣，藉此引入內地投資者刺激氣氛。財政司長陳茂波上月曾透露，正積極游說內地監管機構，准許全部中概股供北水買賣。有會計界人士向本報透露，業界實際上正為第二上市股份作籌備工作，有關方案「勢在必行」，毋須額外諮詢市場，目前只待內地監管機構批准，估計今年第三或第四季有望開通。

明報記者　葉翠

中金早前發表報告，估計若第二上市中概股成功納入港股通，以截至5月初的16隻第二上市股份計，將帶來合共449億元的潛在資金流入。當中，多家科網龍頭貢獻最大，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）及百度（9888）分別可引來191億元、87億元、44億元及36億元（見圖1）。

中金報告 料吸資449億元

近年中港兩地金融市場愈趨緊密（見圖2），信永中和香港管理合伙人盧華基表示，將第二上市中概股納入互聯互通買賣有助加強兩地股市流動性，尤其可吸引內地基金及散戶資金流入港股，也能進一步吸引中概股回流，相信下半年會是回歸高峰期。

不過，資深投資銀行家溫天納則對政策有所保留，他坦言，中概股固然有備受追捧的大型股，但亦不乏一些成交量低、少人問津的股份，股價容易震盪，投資者未必接受到較高的風險。

港交所發言人表示，今年初優化了海外發行人上市制度，以能夠有序、高效地處理打算以第二上市回流亞洲，以及作首次公開招股的申請。港交所正積極制定一系列新方案，以確保市場和上市機制保持高度吸引力、受到良好監管，並具備國際競爭力，如有新進展將向市場另作公布。

至於不少市場聲音憂慮中概股回歸或對港股流動性造成壓力，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮直言，若逾260隻在美上市中概股全數搬來港股交易，「當然食唔晒」，但相信它們不會一窩蜂回流。他續稱，對中美雙方談判保持樂觀，因大量中企從美國退市均會對雙方造成相當打擊，預料大部分中企可在美國保留上市地位，僅國企背景濃厚或涉及敏感技術的公司會遭除牌。

除牌危機觸動神經 中概股遲早回港

此外，中美審計問題遲遲未達成共識，安里控股主席兼行政總裁黃偉康稱，除牌危機已觸動企業神經，相信無論最終定局如何，中概股亦會尋求回流本港上市，長遠亦會把股份轉移至港股，以分散政治風險。他又認為，愈來愈多中概股不會單純滿足於在港第二上市，以蔚來（9866）現時在港美星三地掛牌為例，預計會有更多中企仿效有關做法。

相關字詞﹕第二上市 中概股 港股通

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