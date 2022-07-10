薛偉傑：「買餸神車」設計窩心 熱爆中港台韓

這種「買餸神車」的最大優點，是摺疊起來大約只厚9厘米，是張開時厚度的四分之一。此外，放好蓋板之後，除了可以遮擋雨水之外，遇着排大隊時，還可以當作櫈仔坐。一些質量好的「買餸神車」的側面膠板會用上蜂巢式結構來增加強度，完全可以承受一個普通成年人的重量。

部分附送不同款車輪 方便上落樓梯

部分生產商還十分窩心，將「買餸神車」設計到可以隨時更換車輪，附送5款車輪，讓用戶按自己的需要選擇。5款車輪除了有不同直徑之外，其中一款品字形的三車輪），更是特別設計來方便上落樓梯。

這是考慮到，不少長者可能仍然住在沒有電梯的舊樓。若將其中一對車輪換成品字形的三車輪，後者的旋轉設計可以在拉車仔上樓梯時大幅節省氣力。

內地廠商一年營業額逾1億人幣

可見雖然是售價不太高的家品，但有些廠商還是很有心的去設計和生產。有內地廠商月前曾表示，它生產「買餸神車」過去一年的營業額已超過1億元人民幣，估計未來一年可增加至1.5億元人民幣。

明報記者 薛偉傑

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