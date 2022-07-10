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張宗永：倪匡．林二汶

【明報專訊】倪匡走了，縱使倪的政治立場長期反共，但特區政府的文化體育及旅遊局仍對其逝世「深表惋惜」。對於這位出生上海， 說廣東話帶濃厚口音的「新香港人」，香港人早已視他為香港之子。

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