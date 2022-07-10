原油期貨持續走弱 跟現貨強勁需求背馳

美每天售百萬桶油儲 至10月完結

按價格計算，布蘭特期油價格在上周二（5日）每桶跌10.73美元，是1988年布蘭特原油期貨市場啟動以來，第三大單日跌幅。按百分比計算，9.45%跌幅是單日第二十大跌幅，對看好油市的投資者來說無疑是一次打擊。布蘭特期油上周三（6日）更跌穿每桶100美元，較一個月前每桶約122美元的高位跌約18%。

過去一個月，投資者對油市的前景趨向看淡。歐洲很可能已處於經濟衰退，能源供應緊張及電價上漲，已損害歐元區最大經濟體德國的經濟動力。到今年冬季，歐洲甚至可能要實施能源配給。北美方面，在7月初的美國獨立日假期周末，初步的汽油銷售數據顯示，汽油零售價高企已開始抑制需求增長。

同時，供應狀况略為好轉，俄羅斯的石油產量跌幅低於預期。彭博社指出，從供應方面來看，價格調整仍是合理，但若要使布油較長期降至每桶80至90美元，就要經濟出現較嚴重的放緩，否則油價仍會在100美元水平。

很多投資者上半年在油市賺了錢，近期陸續套現，以大宗商品的利潤彌補股債市場的損失。目前而言，原油現貨市場需求仍然強勁。油組與盟友（OPEC+）已將產量提高至接近極限，只有沙特阿拉伯和阿聯酋仍有閒置產量。目前油市現貨供應，某程度是因為美國政府每天出售100萬桶戰略油儲而得到紓緩。這銷售力度超出部分油組國家的每天產量，但這措施將在10月底完結，又或縮減規模，並非長久之計。

地中海和西非原油相對於布蘭特原油的溢價，正處於創紀錄或接近創紀錄水平。沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Aramco）向西北歐出售的阿拉伯輕質原油官方售價，相對於布蘭特原油價格，出現創紀錄溢價。

現貨溢價近歷來最高水平

近期交割的石油合約交易價格，繼續大幅高於稍後到期的合約。這種現貨溢價是油市現貨緊張的標誌。即月（front month）相對於翌月（second front month）合約的溢價約為每桶4美元，接近歷來最高水平。反觀2008年7月卻出現期貨溢價，即現貨價格低於遠期合約，是市場供過於求的特徵。

[企業地球村]