儲局議息成員半數支持月底加0.75厘

以利率期貨計算，市場預期聯儲局於7月加息0.75厘的機率高達92.4%，而在9月再加0.75厘的機率亦較一周前增17.6個百分點，至31.4%。

美債息重上3厘 美股偏軟

就業數據強勁，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克 （Raphael Bostic）上周五表示支持在本月底加息0.75厘，目前已有半數公開市場委會員成員支持上述加幅。紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）則表示不反對大手加息，目前利率仍低於遏止通脹所需的水平，重申當局致力將通脹恢復至2%，美國今年經濟增長或會低於1%。

雖然加息預期升溫，不過美股上周五表現平穩，納指上升0.1%，收報11,635點，連升第五日，全周升4.6%，扭轉上周4.13% 的跌幅。標指跌0.1%，收報3899點，道指跌0.2%，收報31,338點，不過全周分別上升1.9%和0.8%。

恒指夜期上升0.07%，報21,742點，高水16點。ADR港股比例指數則微跌0.3%，收報21,664點。

分析：標指3800至4200點徘徊

美國銀行策略師Michael Hartnett表示，股市下跌及經濟衰退不能改變聯儲局加息風向，認為熊市還沒有結束，預期標指在今夏將會在3800點至4200點徘徊，不會出現反彈。不過他預計，美國會在2023年開始減息，屆時市場偏好將由大宗商品轉向科技股。