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2022年7月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
歐達禮辭證監CEO 接任人惹關注 梁定邦：須了解內地情况 唐家成：國籍不重要
上市委員會委6新成員
港交所前高層許淑嫺稱遭職場欺凌
李寧CFO突退任 高盛料股價短期受壓
潘蘇通拖欠信銀80億 高院頒令破產
民企內房銷售無起色 世茂6月挫七成
大新確認三菱日聯沽9.9%持股 日農林中央金庫接手 合作拓農產品出口
大新終止港分銷協議 泰禾：已交律師處理
內地6月乘用車銷量按年增22%
舜宇6月手機鏡頭出貨量按年跌16%
百度：自動駕駛適當時機引入香港
融創：未能提交違約條款 核數師辭任
美新職強勁 勢再大手加息 美匯高企107以上 科技股受挫
安倍經濟學撐量寬 幣策走向現不明朗
Twitter垃圾戶難核實 傳馬斯克停收購
黃傑龍用和牛抽水 讚牛角抵食
馮盈盈考到CFA 多謝爸爸支持
凱柏峰II最快下周接力登場 涉644伙 九成屬1至2房
原嶺南小學舊址擬建豪宅 涉9.4萬呎樓面
廉價酒店品牌42萬租尖沙嘴全幢 低3年前六成 總樓面逾2萬呎
曉峰園特色戶呎售1.26萬 低市價3%
3內地生預繳1年租22萬 租雲滙2房
恐龍展帶旺海港城時代廣場人流
陸振球：人工跑輸租金 製造跨代貧窮
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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