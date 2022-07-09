3內地生預繳1年租22萬 租雲滙2房

【明報專訊】正值夏天，不少內地學生準備來港升學並物色租盤，為新學年作準備，令市場不乏內地學生租務成交個案。中原地產分行經理李嘉龍表示，大埔白石角半新盤雲滙第1座中層B5室新錄租務成交，屬實用面積501方呎2房連儲物房間隔，新近以1.85萬元租出，實呎租約37元，新租客為3名內地女學生，為方便新學年於本港升學，預繳1年租金即涉逾22萬元。
李嘉龍稱，上述雲滙單位的業主，是於2019年以971萬元購入單位，現享約2.3厘租金回報率。
女生租住薈朗1房 呎租44元
另外，中原地產資深區域營業經理張義強表示，馬鞍山薈朗亦新錄一宗內地生租賃成交，為2座中層B07室，實用面積293方呎1房間隔，以1.28萬元租出，實呎租約44元，新租客為一名內地女學生，新學年將於香港城市大學就讀。
上述單位業主於2016年以421萬元購入單位，現享約3.6厘租金回報率。
藍灣半島平均呎租36元 按月挫一成
港島方面，小西灣大型屋苑藍灣半島，7月至今暫錄得3宗租務成交，比6月同期5宗減少40%；屋苑現時平均實呎租金約36元，比6月同期錄約40.5元低11%。
區內代理消息稱，藍灣半島3座中層H室新錄租務成交，實用面積566方呎3房套間隔，望內園景及泳池景，業主以2萬元租出，實呎租金35元，屬同類近期低位；不過，業主於2005年以345萬元買入單位，享租金回報率7厘。