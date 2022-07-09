曉峰園特色戶呎售1.26萬 低市價3%

利嘉閣分區市務董事彭錦添表示，上述曉峰園第1座頂層連天台特色戶，實用面積約792方呎3房連套間隔，連約390方呎天台，以998萬元成交，實呎12,601元，比同類呎價約1.3萬元低約3%，惟原業主於2007年底以約440萬元購入，持貨約15年，帳面仍獲利558萬元，期內物業升值約1.3倍。

市區大型屋苑方面，藍田麗港城錄減價成交。中原地產分行經理郭麗娟表示，麗港城第12座高層C室新近易手，實用面積522方呎2房間隔、可望維港海景，屬屋苑較優質放盤，原業主最初開價950萬元，放盤1個月以899萬元成交、實呎17,222元，即減價51萬元或逾5%。

惟原業主早於1996年5月以433.7萬元購入，持貨26年，帳面獲利465.3萬元，單位期內升值逾1倍。

麗港城海景2房減價5%後易手

另一方面，具體反映6月13日至19日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報180.22點，按周跌0.62%；反映大型屋苑樓價的 CCL Mass報181.44點，按周跌0.54%；CCL（中小型單位）報179.64點，按周跌0.54%；此外，CCL（大型單位）報183.16點，按周跌1.01%。

CCL四大整體指數齊告下挫

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，美國加息效應下，樓價走勢反覆回軟，CCL結束早前5周於180點到182點徘徊，相信短期將回軟至178點到180點之間窄幅爭持。

至於最近6周以來，CCL四大整體指數升跌走勢一致，出現4次齊跌，2次齊升；當中CCL累跌0.51%、CCL Mass累跌0.33%、CCL（中小型單位）累跌0.41%、CCL（大型單位）累跌1.03%。