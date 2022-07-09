廉價酒店品牌42萬租尖沙嘴全幢 低3年前六成 總樓面逾2萬呎

上述彌敦道182號物業，位於尖沙嘴警署對面，由「麻將館大王」石鑑輝家族持有，全數13層，地下至1樓為店舖、2樓至13樓則為酒店用途，總樓面面積約2.2萬方呎。於2019年下半年反修例風波期間，一度是警民衝突的熱點。

資料顯示，物業上月由Koalabeds Limited租用三年，首年月租42萬元，第2、3年月租則為53萬元，即首年呎租約19元，期後兩年呎租亦僅24元。

「麻將館大王」家族持有 原由舖王家族承租

資料顯示，鄧成波家族旗下永泰成有限公司，在2019年1月簽訂為期5年租約，月租為115萬元，供旗下陞域集團營運「簡悅酒店」，租約期原本至2024年1月底；換言之，Koalabeds Limited首年租金，較鄧成波家族當年租用時的租金大減63%。

翻查過往資料，在2020年8月，石鑑輝家族入稟，指鄧成波家族拖欠租金，連同利息合計涉逾1200萬元；至2022年1月，石鑑輝家族入稟高等法院，指基於鄧氏違反租約，石氏已在2020年8月透過律師去信，要求鄧氏還款及交還物業，及至同年10月，鄧氏才交出物業，其後雙方就部分差餉及租金達成和解協議，惟基於鄧氏遲交還物業，故追討該租金利潤連差餉及賠償等，合共約152萬元。

內地房地產基金2億完成收購尖沙嘴商廈

此外，早前獲內地房地產基金凱龍瑞收購的尖沙嘴嘉蘭圍16號永興大廈，該基金新近再增購單位。

資料顯示，該基金於上月斥資逾1.15億元，購入1至9樓（撇除3樓）共8層住宅、以及天台，連同早前以8268萬元購入地舖及3樓，據悉已全數購入該廈業權，涉資近2億元。據悉，上述物業擬連同金馬倫道35號、金馬倫道37號安利商業大廈合併發展，計劃重建成約10.3萬方呎商業物業，主要用作醫療中心及其他臨牀用途，預計2024年第四季落成。