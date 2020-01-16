凱柏峰II最快下周接力登場 涉644伙 九成屬1至2房

明報記者 林尚民

作為近日最熱賣新盤的凱柏峰I，6月30日首輪推售後，連同周四進行次輪銷售，8日累售約463伙，佔該期單位總數592伙近八成，套現達40億元。

信置執行董事田兆源表示，凱柏峰I熱銷，反映市民對香港樓市前景具信心，凱柏峰II將打鐵趁熱、部署短期登場，期望下周開價，售價參考同系凱柏峰I（平均實呎逾1.9萬元）。

事實上，凱柏峰II將隨時上載樓書；就發展商資料顯示，今期提供644伙，當中240伙為一房戶，佔今期約37%，實用面積337至353方呎；336伙屬兩房間隔，佔今期52%，實用面積443至511方呎，即一、兩房戶型佔全期單位數目約九成。另今期設有48個實用面積719方呎的3房戶，以及20個特色單位（實用面積299至989方呎）；項目關鍵日期為2024年12月，樓花期長約29個月。

樓花期約29個月 擬下周開示範單位開價

事實上，本月市場仍有多個樓盤推出，其中新地屯門NOVO LAND第1A期，發展商形容項目銷售部署進入直路，預計下周公布售樓說明書及開放示範單位，屆時將隨即開價。

NOVO LAND第1A期提供824伙，戶型涵蓋開放式至4房，當中開放式至兩房單位佔逾80%，4房單位全為特色戶；預計首推單位將不少於165伙，涵蓋開放式至3房戶，特色戶則傾向招標發售。新地預告，NOVO LAND第1A期將推出突破性付款方法，以幫助首置及換樓客。

或與新地屯門NOVO LAND正面交鋒

市區方面，會德豐等發展的啟德跑道區承豐道23號1、2期，上月已批出預售，兩期共涉1219伙。會德豐表示，集團正積極籌備開售，短期內開展軟銷工作，市場估計項目本月內亦有機會出擊。

會德豐等啟德承豐道項目蓄勢待發

其他新盤方面，同由信置、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日連售兩個單位，為第3A座5樓、6樓實用面積496方呎C室，同屬2房間隔，成交價1325.7萬及1333.6萬元，實呎均逾2.6萬元，據悉買家為同一組客，即涉資約2659萬元；維港滙II本月累沽約11伙，吸金總額估計約2.2億元。