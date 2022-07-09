Twitter垃圾戶難核實 傳馬斯克停收購

知情人士稱，馬斯克團隊最近數周與投資者的談判降溫，並已停止為這宗價值440億美元的交易，與一些潛在投資者商討融資。

消息稱，馬斯克團隊對Twitter提交的內部數據庫「firehose」提出質疑，認為沒有足夠資訊核實垃圾帳戶的數據，從而判斷該公司的商業前景。知情人士稱，馬斯克團隊可能會改變方向，但未具體說明將有什麼變化。

Twitter裁30%人才招聘團隊

《華爾街日報》引述Twitter管理層的消息稱，對垃圾郵件帳戶的評估，是基於一定比例的帳戶抽樣調查，並以人工追蹤帳戶的活動，包括帳戶發布的推文內容、與其他帳戶的互動，以及一些 Twitter才能獲得的信息，包括IP位址等，平均每天會刪除逾100萬個虛假及可疑帳戶，重申虛假帳戶在可貨幣化每日活躍用戶（mDAU）的佔比不到5%。Twitter另表示，裁減了30%的人才招聘團隊，受影響人數不到100人。

（綜合報道）

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