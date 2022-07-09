百度：自動駕駛適當時機引入香港

冀2030年「蘿蔔快跑」拓至百城

吳瓊表示，於今明兩年間，北京亦莊將以無人商業化營運為主，車隊規模逾200輛、覆蓋60平方公里及逾300個路口，亦計劃由「主駕無人」改為「完全無人」，希望在2023年後能夠進入大規模無人營運。

目前為止，蘿蔔快跑正於內地4個城市商業化營運，包括北京、重慶、陽泉和武漢，並在近30個城市開放道路測試。集團預計，蘿蔔快跑服務至2025年將開放至65個城市，而至2030年將擴展至100個城市。問及集團會否考慮把蘿蔔快跑引入香港，吳瓊認為香港具備發展自動駕駛的能力，未來有合適時機會部署，惟沒有透露太多詳情或計劃。

至於香港的車道窄、密度高，吳瓊表示，香港跟深圳的情况類似，相信蘿蔔快跑也能適應香港的道路。她補充，由於蘿蔔快跑非基於移動網絡運作，即使如新界西北部早前出現大停電，服務亦不受影響。

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