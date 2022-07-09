內地6月乘用車銷量按年增22%

乘聯會數據顯示，6月新能源汽車銷量按年升1.3倍至53.2萬輛，按月升47.6％；上半年銷量達224.8萬輛，按年升1.2倍。乘聯會表示，供給改善，疊加油價上漲，而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。

乘聯會料7月淡季銷量增速放緩

乘聯會指出，6月新能源乘用車市場創歷史新高，以比亞迪單月銷售13.4萬輛領先市場，其次為特斯拉（Tesla）的7.89萬輛和上汽通用五菱的4.95萬輛。事實上，比亞迪6月新能源銷量佔全部，月內並未有售出燃油車。

乘聯會續稱，政府的傳統燃油車市場車購稅減半政策給力，加上地方促消費高潮期疊加，月內銷量表現較強。據6月各車企公布的產銷報告，車企銷量按月增幅明顯改善，當中以東風汽車（0489）升幅領先，按月升六成，其次吉利汽車（0175）按月升逾四成。但與去年同期比較，由比亞迪跑出，按年大升1.6倍，廣汽（2238）升41.2％；相反，東風按年僅升3.7％，長汽（2333）升幅更不足1％。

料政策拉動消費效果按月減弱

乘聯會稱，本月乘用車產能力強，預計產銷按年實現兩成左右的增長，可實現淡季不淡的良好局面 。乘聯會預計，政策拉動消費的效果按月減弱，疊加7月的市場淡季，料7月按年增速將較6月放緩。