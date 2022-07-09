大新終止港分銷協議 泰禾：已交律師處理

根據香港分銷協議，大新銀行獲大新人壽（現泰禾人壽）委任為其非獨家保險代理；以及泰禾人壽為大新銀行於香港的人壽保險產品獨家供應商，以向大新銀行零售客戶分銷，為期15年。出售交易在2017年11月完成，大新銀行收取19.72億元預付款項作為代價，泰禾人壽同意向大新銀行支付共10筆，每筆金額為5280萬元的等額遞延支付款項。

澳門分銷協議不受影響

不過，大新昨日指出，至2017年至今已收到泰禾四期遞延支付款項。意味泰禾或至少拖欠大新去年應付的一期款項。大新拒絕透露會否向泰禾人壽追討其餘遞延支付款項。母公司泰禾集團近年盛傳財務陷入困難，而泰禾人壽則由去年2月8日起停止承保任何新保單，相關銷售目前無限期停止。

泰禾表示，已將事件交由律師處理，並會繼續履行對所有保單的責任，例如保單權益、理賠和客戶服務，當中包括透過大新銀行分銷的保單。泰禾強調，公司財務狀况穩健，有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要。大新表示，由於已不再是泰禾人壽的香港保險代理人，將在相關法律法規允許的情况下，協助和回應屬該行客戶保單持有人的查詢，又指澳門分銷協議不受影響。