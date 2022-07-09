潘蘇通拖欠信銀80億 高院頒令破產

【明報專訊】債主臨門的高銀金融大股東潘蘇通上月被中信銀行入稟要求頒令潘蘇通破產，高院原訟庭昨日頒下判辭，頒令他破產及他旗下私人公司Silver Starlight清盤。據了解，潘蘇通一方正積極研究上訴。
據稱潘一方研上訴
潘蘇通發言人回覆本報查詢清盤一事時稱無回應。案件呈請人為中信銀行天津分行、信銀國際（中國）北京分行及信銀國際，答辯人為潘蘇通，被申請清盤公司為潘旗下的Silver Starlight。
翻查資料，潘蘇通100%持有Silver Starlight，潘蘇通在2017年經Silver Starlight私有化高銀地產。
據高院判辭顯示，中信銀行曾向Silver Starlight提供80億元貸款以私有化高銀地產，貸款方提供高銀地產旗下兩幅天津地皮作為抵押，潘蘇通則擔任貸款擔保人。不過，Silver Starlight其後只償還部分逾期利息，因此呈請人於去年入稟向Silver Starlight及潘蘇通追討欠款。
Silver Starlight則曾另提訴訟，要求禁止中信銀行一方提出清盤呈清，因中信銀行前高層曾與潘蘇通達成口頭協議，表示中信銀行一方會為天津地皮尋找買家，並將出售所得用於清償債務，惟銀行最終未有兌現承諾。而法院早前已裁定，拒接納Silver Starlight的說法，其上訴經審訊後遭駁回。