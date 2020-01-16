李寧CFO突退任 高盛料股價短期受壓

近年協助李寧「翻身」重要人物

李寧昨日最低曾跌近4%，收市報71.9元，跌2.3%，成交15.82億元。根據資料，今年60歲的曾華鋒於2013年4月加入李寧，負責財務、內部審核、公司秘書及投資者關係，曾任職於Guess、Levi Strauss Company等企業，在服裝行業已有逾30年經驗。

高盛預計，此突如其來的消息將短期影響集團股價，不過集團在品牌動力、毛利及資產負債表的表現強勁，相信營運影響應在可控範圍內。該行列出投資者對今次曾華鋒退任的3點潛在關鍵憂慮，包括集團即將於下月中發布中期業績，而替補人選仍然未定。同時，曾華鋒為李寧近年的成本控制及營運效率制定了嚴格指引，在現時動盪的經濟環境，投資者或更關注集團的成本控制能力。此外，曾華鋒亦是與投資者接觸的重要管理層，以上的憂慮將影響短期股價表現。

稱對集團營運影響可控

不過高盛認為，李寧近年的組織架構及執行力已有改善，利潤率大幅提升，加上聯席行政總裁高坂武史加入集團第二年，與主席李寧密切執行各項策略，而曾華鋒其他關鍵財務職能將由現有的管理人員負責，相信曾的退任對集團營運影響可控。該行維持李寧「買入」評級，目標價91元。