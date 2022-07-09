港交所前高層許淑嫺稱遭職場欺凌

追討538萬花紅獎勵

案情指，港交所「反覆無常且不合理地」運用酌情權拒絕發放相關薪酬，亦未按慣例發放理應在限期後歸屬的股份。港交所代表不同意指控，表示本案涉及複雜的法律事實、涉款遠超審裁處以往處理的金額，加上其中涉及的股份獎勵未必以折現方式發放，以致審裁處可能無法處理。

被指拒交完整調查報告 港交所拒評

許淑嫺在庭上透露，她在任時，在年終工作表現評估期間，「突然」遭上司更改工作期望目標，以致她認為整個表現評估程序不當，其後在去年底就此向港交所申訴。

案情又指，港交所調查後不久便解僱許淑嫺，當時許已在港交所任職9年。此外，港交所提供予她的調查報告被嚴重刪節，並拒絕給予未經刪減的報告。港交所回覆本報表示不予置評。

翻查資料，許淑嫻於2001至2011年在瑞銀工作，主要負責法務及合規範疇，她在2013年加入港交所出任上市部營運總裁（COO），2020年5月被調至市場部出任綠色及可持續發展金融主管，直至今年初離職。

另外，港交所代表提出，與訟雙方背後均有律師代表協助，牽涉法律費用，因此申請把案件轉介高等法院審理。審裁官要求雙方以書面陳辭表明支持或反對轉介，並提供相關支持文件。許淑嫺已表明反對轉介。