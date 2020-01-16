歐達禮辭證監CEO 接任人惹關注 梁定邦：須了解內地情况 唐家成：國籍不重要

明報記者 葉翠

歐達禮律師出身，2001至2004年任證監會企業融資部董事後曾重返法律界，至2011年才回歸證監會，接替韋奕禮（Martin Wheatley）成為行政總裁。韋奕禮當年離職後亦是加入FCA任行政總裁。歐達禮自2016年起出任國際證監會組織（IOSCO）理事會主席，任期至今年屆滿。證監會主席雷添良昨天在聲明中亦說，歐達禮在IOSCO擔任深具影響力的角色，不僅協助香港贏得世界級監管機構的聲譽，還鞏固了作為領先全球金融中心的地位。

被問內地介入否 梁定邦：溝通不足奇

歐達禮在2019年曾表態不會續任，擬2020年10月離開，惟證監會在2020年5月宣布其續約至2023年9月。有說法稱此舉源於2019年爆發反修例事件，港府希望外界保持對香港金融穩定的信心。

證監會自2006年設立行政總裁與主席分工後，兩任行政總裁先後曾與前主席方正、唐家成及現任主席雷添良合作；惟近年本港政治爭議不時波及財金監管體系，如港交所之前尋找行政總裁人選時國籍背景受關注，加上疫下人才流失，會否保留華人主席配搭外籍行政總裁的做法，將成市場關注方向。

證監會前主席梁定邦表示，下任人選應具備國際市場經驗及認識、了解中國市場、能融合中外文化，以及認同一國兩制。他認為目前全球具相當份量的人選寥寥可數，證監會副行政總裁梁鳳儀會是其中一個人選。至於內地當局會否介入遴選，他表示本港與內地監管機構就此有溝通不足為奇，惟程度大小及方式則無從估計。

李律仁：梁鳳儀出色接任人選

另一證監會前主席唐家成認為熟悉資本市場運作是下任行政總裁先決條件，並特別要理解香港和內地證券市場的運作，具備良好的國際視野和遠景。惟他表示，要覓得具備上述條件的人才並不容易。他又強調，歐達禮過去11年在證監會工作表現出色，反映無論是外國人或是中國人，只要符合條件均能勝任。金發局主席李律仁認為，梁鳳儀會是出色的接任人選，形容她熟悉業界，業界人士亦熟悉她。李律仁說，證監會行政總裁須具國際視野，但不等同必要找外籍人士。立法會議員（金融服務界）李惟宏表示，下任人不必強調人選的國籍。