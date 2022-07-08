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經濟
2022年7月8日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
NOVO LAND首推逾165伙
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
GameStop股份「1拆4」 股價做好
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
【明報專訊】中銀航空租賃試通道底（圖）
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