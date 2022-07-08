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馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎

【明報專訊】全球首富馬斯克再添兩孩。《商業內幕》引述法庭文件稱，馬斯克去年11月與旗下的大腦晶片初創公司Neuralink的高層Shivon Zilis生了一對雙胞胎，較馬斯克與加拿大女歌手Grimes透過代母生下的孩子早數周出生。法庭文件顯示，馬斯克與Zilis於4月要求得州的法官准予其雙胞胎改名，希望使用父親的姓氏，並以母親姓氏作為中間名的一部分，最終獲法官批准。

36歲的Zilis生於加拿大，在耶魯大學攻讀經濟學和哲學，2008年取得學士學位。她先後在IBM及風險投資基金Bloomberg Beta任職，2017年起效力Neuralink。《商業內幕》稱，倘馬斯克完成對Twitter（美：TWTR）的收購，Zilis可能成為管理這社交媒體的人選之一。

鼓吹多生育 目前有9孩

51歲的馬斯克一直鼓吹要多生孩子，認為人口萎縮是文明的最大威脅。他與第一任太太Justine Wilson育有5個孩子，並與Grimes育有兩孩，再加上與Zilis所生的雙胞胎，目前有9個孩子。不過他的18歲兒子Xavier上月向法院申請改名，放棄馬斯克的姓氏，與對方斷絕關係，並要求法院承認其更改性別為女性。

（綜合報道）

[國際金融]

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