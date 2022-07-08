GameStop股份「1拆4」 股價做好

【明報專訊】「網紅股」美國遊戲零售商GameStop（美：GME）宣布獲董事會批准將A類普通股，每股分拆為4股。在截至7月18日登記在冊的股東，每持有1股將獲3股額外股票作股息，並將在7月21日收市後發放。GameStop表示經拆股調整後的交易將於7月22日進行。GameStop3月底宣布準備拆股，但當時未公布拆股的比例。GameStop股價在周三盤後的延長交易時段升8%以上，昨早段升7%。今年以來，該股跌約兩成。