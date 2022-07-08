GameStop股份「1拆4」 股價做好

【明報專訊】「網紅股」美國遊戲零售商GameStop（美：GME）宣布獲董事會批准將A類普通股，每股分拆為4股。在截至7月18日登記在冊的股東，每持有1股將獲3股額外股票作股息，並將在7月21日收市後發放。GameStop表示經拆股調整後的交易將於7月22日進行。GameStop3月底宣布準備拆股，但當時未公布拆股的比例。GameStop股價在周三盤後的延長交易時段升8%以上，昨早段升7%。今年以來，該股跌約兩成。
美默克藥廠擬收購生科公司Seagen
此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國默克藥廠（Merck）（美：MRK）計劃收購專攻癌症療法的生物科技公司Seagen（美：SGEN），現處於深入談判階段。
消息稱，雙方正商討以每股200美元以上的價格進行交易，最終收購成本或超過400億美元（約3120億港元），目標是在默克於7月28日公布季績前達成協議。默克藥廠市值約2350億美元（約1.8萬億港元），收購Seagen將有助其擴大抗癌藥物陣容。默克暢銷的癌症免疫療法產品Keytruda，去年銷售額達172 億美元。由於Keytruda的專利快將屆滿，收購有助默克抵消失去專利的影響。
（綜合報道）
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