經濟
國際金融

GameStop股份「1拆4」 股價做好

【明報專訊】「網紅股」美國遊戲零售商GameStop（美：GME）宣布獲董事會批准將A類普通股，每股分拆為4股。在截至7月18日登記在冊的股東，每持有1股將獲3股額外股票作股息，並將在7月21日收市後發放。GameStop表示經拆股調整後的交易將於7月22日進行。GameStop3月底宣布準備拆股，但當時未公布拆股的比例。GameStop股價在周三盤後的延長交易時段升8%以上，昨早段升7%。今年以來，該股跌約兩成。

美默克藥廠擬收購生科公司Seagen

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國默克藥廠（Merck）（美：MRK）計劃收購專攻癌症療法的生物科技公司Seagen（美：SGEN），現處於深入談判階段。

消息稱，雙方正商討以每股200美元以上的價格進行交易，最終收購成本或超過400億美元（約3120億港元），目標是在默克於7月28日公布季績前達成協議。默克藥廠市值約2350億美元（約1.8萬億港元），收購Seagen將有助其擴大抗癌藥物陣容。默克暢銷的癌症免疫療法產品Keytruda，去年銷售額達172 億美元。由於Keytruda的專利快將屆滿，收購有助默克抵消失去專利的影響。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕拆股

上 / 下一篇新聞

上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
NOVO LAND首推逾165伙
NOVO LAND首推逾165伙
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩