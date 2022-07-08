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儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升

【明報專訊】美國聯儲局公布的6月政策會議紀錄顯示，官員同意若通脹壓力居高不下，將會把利率上調至「更具限制性」水平，允許金融條件限制經濟增長，突顯其遏抑通脹的決心。會議紀錄公布後，美國國債沽壓加劇。對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚漲至3厘以上，而美國10年期國債孳息率則逼近3厘，2年期與10年期美國國債孳息率曲線已連續第3天倒掛。

不過，近期大宗商品價格顯著回調，彭博商品現貨指數較6月高位跌約21%，緩和了市場對通脹的擔憂。美股三大指數昨早段上漲，道指早段升逾200點，標普500指數及納指升逾1%。三星電子預計上季收入較市場預期樂觀，帶動晶片股板塊早段股價上漲。受中國政府的刺激政策提振，由油價到銅價等大宗商品昨價格回升。國際油價昨晚升逾4%，布蘭特期油價格反彈至每桶105美元。

美匯指數午夜前繼續在107左右的高位徘徊。英國首相約翰遜同意辭任，刺激英鎊兌美元昨晚回升至1.2水平。今年以來，英鎊累計跌逾一成。

分析：倘數據續疲軟 或不必大幅加息

聯儲局上月加息0.75厘，是1994年以來最大的加幅。會議紀錄顯示，官員認為7月可能加息0.5厘或0.75厘，與聯儲局主席鮑威爾此前的言論一致。BMO Capital Markets的美國利率策略主管Ian Lyngen指出，上月的會議紀錄90次提到「通脹」，卻完全沒有提及「衰退」（recession），雖然官員承認其政策將在一段時間內導致經濟放緩，但仍強調致力於收緊政策。摩根士丹利投資管理的投資組合經理Jim Caron稱，除非發生糟糕的事，否則聯儲局很可能在7月再加息0.75厘，並在9月加息0.5厘。

不過，沃頓商學院金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）認為，美國「無疑」已陷入衰退，倘數據繼續疲軟，聯儲局可能不必像市場預期般大幅加息，以免大力煞車令經濟崩潰。他預期美國次季GDP收縮，而首兩季GDP陷入負值，將符合技術性衰退的定義。他表示，倘重要數據在下次聯儲局會議前轉弱，聯儲局可能會將加息幅度降至0.25厘。

首申領失業救濟人數超預期

會議紀錄幾乎沒有提供可能促使聯儲局放緩加息步伐的細節，僅指出目前加快加息，以後可獲更大的靈活度，引發市場人士對今年稍後放緩甚至暫停加息的希望。昨公布的美國首次申領失業救濟人數高於預期。在截至7月2日當周，首次申領失業救濟人數按周增加4000人，總數增至23.5萬人，是1月以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]

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