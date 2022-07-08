凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半

報道稱，早前中國大規模的封控措施令投資者對中國的增長前景產生懷疑，加上在中美貿易、人權和股份上市等問題上未有解決，加劇了對投資者退出中國市場的擔憂。在過住數十年中，凱雷為中國最大的外國投資者之一，而該批基金亦是凱雷在亞洲最大的基金。凱雷總計在中國投資了105億美元，當中包括收購連鎖餐廳、物流和生物技術公司的股份，亦有投資麥當勞的當地業務、字節跳動、和譽醫藥及信立泰藥業。

或擴韓東南亞澳洲等投資規模

知情人士表示，該基金在中國投資比例降低，反映了在韓國、東南亞和澳洲等其他市場的投資規模將會擴大，相關交易活動亦會增加。凱雷另外第五隻亞洲基金於印度市場投資佔比達45%，更為首次超越中國市場。

根據市場研究公司Preqin數據顯示，專注投資於內地的美元計價基金，於今年首季僅籌集了14億美元，是自2018年以來的最低水平。此外，知情人士曾於4月指出，哈佛大學的捐贈基金正在考慮縮減投資。