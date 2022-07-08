經濟

凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半

【明報專訊】據彭博社引述消息報道，美國私募基金凱雷因地緣政治風險上升和中國監管不確定性，決定縮減中國投資比例。該公司新推的基金規模達85億美元，為新成立的第六支亞洲基金，中國敞口由原來的佔比40%至50%，大幅減半至20%至40%。凱雷駐香港發言人拒絕回應事件。

報道稱，早前中國大規模的封控措施令投資者對中國的增長前景產生懷疑，加上在中美貿易、人權和股份上市等問題上未有解決，加劇了對投資者退出中國市場的擔憂。在過住數十年中，凱雷為中國最大的外國投資者之一，而該批基金亦是凱雷在亞洲最大的基金。凱雷總計在中國投資了105億美元，當中包括收購連鎖餐廳、物流和生物技術公司的股份，亦有投資麥當勞的當地業務、字節跳動、和譽醫藥及信立泰藥業。

或擴韓東南亞澳洲等投資規模

知情人士表示，該基金在中國投資比例降低，反映了在韓國、東南亞和澳洲等其他市場的投資規模將會擴大，相關交易活動亦會增加。凱雷另外第五隻亞洲基金於印度市場投資佔比達45%，更為首次超越中國市場。

根據市場研究公司Preqin數據顯示，專注投資於內地的美元計價基金，於今年首季僅籌集了14億美元，是自2018年以來的最低水平。此外，知情人士曾於4月指出，哈佛大學的捐贈基金正在考慮縮減投資。

相關字詞﹕基金 中國 凱雷

上 / 下一篇新聞

上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
NOVO LAND首推逾165伙
NOVO LAND首推逾165伙
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
GameStop股份「1拆4」 股價做好
GameStop股份「1拆4」 股價做好
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩