經濟

信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務

【明報專訊】中國信達（1359）向高銀金融（0530）大股東潘蘇通追債15億元（人民幣，下同）一事，據信達公告指，雙方的合伙企業已取得該筆15億元債務的勝訴判決，惟由於潘蘇通一方仍未償還款項，故已再向法院起訴潘蘇通一方，要求對方承擔尚未償還的本金74億元及利息、罰息、複利等還款義務。

稱合伙企業有權變賣高銀天津名下地產等

同時，潘蘇通一方亦需承擔未償債務擔保義務，合伙企業有權就高銀天津名下部分地皮建築物及建設用地使用權、廣州鑫富大（現更名為廣州富大）100%股權及松日資訊100%股權折價或就拍賣、變賣所得價款優先獲得賠償。法院昨日已受理上述訴訟。

信達現時評估，訴訟於現階段不會對其業績及財務狀况造成重大不利影響，亦不影響正常經營。

翻查信達前次披露向潘蘇通追債15億元的公告，當時信達要求潘氏一方除了承擔15億元債務外，亦申請要求潘旗下的松日資訊承擔質押擔保責任，查封、扣押和凍結潘蘇通一方的名下資產。當時法院亦已受理該訴訟，並裁定准許執行財產保全。

信達與潘蘇通的糾葛，於當年仍未私有化的高銀地產（前上市編號0283）旗下唯一、且聲稱投資達100億美元的內地項目「新京津‧高銀天下」。期後項目多次傳出資金不足停工，更被傳媒形容為「大白象」工程，至2015年底潘氏決定將項目部分股權售予信達，整個項目規模達180億元，當中信達投資90億元，合伙期為4年。

相關字詞﹕大白象 潘蘇通 高銀金融 中國信達

上 / 下一篇新聞

上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清
NOVO LAND首推逾165伙
NOVO LAND首推逾165伙
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
GameStop股份「1拆4」 股價做好
GameStop股份「1拆4」 股價做好
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩