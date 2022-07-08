大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升

料EBITDA全轉負 金沙中國蝕最多

摩根士丹利的報告指出，因應今年第二季內地疫情反彈，季內澳門的博彩收入只有85億澳門元，料濠賭股全行業的EBITDA由正轉負，出現LBITDA共5.44億美元，比市場共識的LBITDA只有9900萬美元遠遠為多，亦為自2020年第三低賭收的季度。

在一眾濠賭股中，大摩估計，金沙中國（1928）LBITDA最高，達1.47億美元。該行更估計，季內濠賭股「燒錢」會多達15億美元，較今年首季的10億美元為高，並恐推高整個行業的淨負債，最終推低估值。當中料新濠博亞「燒錢」在第二季最多，達到3.52億美元，大摩估計，該集團手持現金，足夠其「燒錢」12個月。金沙則次之，料季內「燒錢」3.34億美元。

新葡京封場 永利接連人事變動

在大行唱淡同時，新一波疫情更衝着當地旗艦賭場而來，澳門博彩（0880）旗下新葡京更因為出現感染群組而要封場。另永利澳門（1128）接連出現人事變動，當中高哲恒的總裁職務，由副主席兼首席營運總裁陳志玲接替，高哲恒將調任非執行董事，同時簡浩龍則辭任營運總裁職務。彭博報道，簡浩龍將跳槽至澳洲皇冠出任首席營運官。永利澳門則進一步表示，集團正物色對內地文化熟悉的人選，出任加設的首席市務官職位，加強與內地的關係。

銀娛澳博升3%

儘管面對重重負面消息，濠賭股昨日仍然跟隨大市上升，當中銀娛股價更單日升3%，新葡京面對封控，其母公司澳博股價仍然上升逾2.7%。