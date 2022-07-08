商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈

廣汽昨升7％ 中國汽車內飾升18%

廣汽昨日升7.2％，吉利升6.7％，長汽（2333）升6.4％，東風汽車（0489）升2.5％，比亞迪（1211）升2.4％。 汽車零部件商首控集團升13.2％，中國汽車內飾升18％，浙江世寶（1057）升13％，敏實集團（0425）升2.1％。 電動車蔚來（9866）跌3.5％， 理想（2015）跌1.4％，小鵬（9868）跌0.4％。

商務部副部長盛秋平表示，汽車銷量在4至5月跌幅較大，形勢較為嚴峻，隨着各項政策措施發力見效，下半年汽車消費將加快及持續回穩復蘇，為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。通告提出，政策包括促進新能源車跨區流通、研究免徵車購置稅、延期到期政策問題、加快推動充電設施建設，以及引導適當下調充電服務費。二手車方面，鼓勵有條件的地區展開汽車以舊換新，取消對展開二手車經銷的不合理限制，明確登記註冊住所、經營場所在二手車交易市場以外的企業。

汽車股吉利公布，6月汽車銷量按年升26％至12.66萬輛，按月升42％銷售按月明顯轉強。當中，純電動銷量按年升3.4倍至1.96萬輛；插電式混動車銷量升5.3倍至1.01萬輛。累計上半年汽車銷量達61.38萬輛，按年跌幅收窄至3%，惟只完成全年165萬輛銷售目標的37％。