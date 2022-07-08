航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升

明報記者 歐陽偉昉

港股航空股表現理想，南方航空（1055）和東方航空（0670）分別上升3.72%和1.71%。雖然香港入境檢疫要求為全球最嚴格地區之一，不過本地和國際商界對放寬限制要求殷切，熔斷機制已在5月底調整為先罰款再熔斷，旅客隔離要求亦由14日縮短至7日。國泰股價在過去一個月上升5.3%，年初至今則上升33.8%，為全球表現最佳的航空股之一。國務院常務會議在5月底要求有序增加客運航班，內地航空公司上月起陸續恢復多條國際航線，帶動國航過去1個月上升15.25%，東航亦升7.22%。相對區內在去年已開放限制的地區，新加坡航空年初至今升3.21%，大韓航空跌12.61%。

國泰股價年初至今升33.8%

此外，自去年底供應鏈因疫情防控措施被擾亂，中遠海控（1919）前晚發出盈喜，表示全球集裝箱運輸供求關係緊張，令運費保持高企，預計今年上半年扣除非經常性淨利潤，將較去年同期上升74.06%至274.16億元，子公司東方海外（0316）亦公布，今年第二季總收益按年增52.4%至52.85億美元，創歷來紀錄。昨日中遠和東方海外分別上升5.16%和3.81%。

內地促體育消費 李寧升近4%

昨日整體大市受制於100天線，恒指延續周初調整，早段曾跌152點至21,200點，及後跌幅逐步收窄，100天線（21,544點）失而復得，收市報21,643點，上升0.26%或56點，主板成交縮至1120億元，國指下跌0.09%或6點，收報7538點；科指下跌0.45%或21點，收報4780點。資金熱炒內地政策股，商務部推出擴大汽車消費政策，推動車股做好，體育總局亦推出促進體育消費工作方案，李寧（2331）昨升3.81%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國周四和周五公布就業數據，中美亦就削減關稅溝通，不明朗因素較多下，市場缺乏方向。在近期做好行業中，汽車和內房相關政策帶來的幫助會較長期，其他以炒作消息為主。他預期，恒指暫時會在21,500點上下500點區間波動。