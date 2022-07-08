戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%

次季跌幅收窄 全年料跌2至3%

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，下半年非核心區將有多個大型項目相繼落成，總樓面達250萬方呎，醫療和美容業對寫字樓需求上升，因而錄得不少新租賃成交，佔次季新租賃樓面面積約5.2%。

另外，該行稱，次季零售市道受疫情影響仍然疲弱，1至5月本地零售業總銷售貨額按年同比下跌 2.9%，以服裝及配飾和珠寶及鐘表的跌幅最大，只有藥品及超市等生活必需品有升幅。不過，各主要商業區商舖空置率改善，如銅鑼灣區重回去年底水平至7.9%，旺角區則由去季16.4%下降至 12.7%，該行預計，在新一輪消費券的刺激下，下半年商舖租賃活動將較上半年活躍，而餐飲業亦受消費券和食肆放寬措施影響，預料個別地區租金或回升3%至5%，零售及餐飲業舖租下半年將升1%至5%。

[香港地產]