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NOVO LAND首推逾165伙

【明報專訊】新地（0016）屯門兆康大型新盤NOVO LAND推售如箭在弦，預計下周將上載樓書並開放示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，預計開放示範單位後會隨即開價，首批將不少於165伙，涵蓋開放式至3房戶，至於特色戶則傾向招標發售。他又預告，今次將推出「突破性付款方法」，以幫助首置及換樓客購入單位。NOVO LAND 預計關鍵日期為明年6月底，樓花期不足一年。

陳漢麟：將推突破性付款方法

位於屯門欣寶路的NOVO LAND 雖然並不鄰近港鐵站，惟屋苑正門外設有巴士站，現有兩條龍運巴士線A34及NA33途經，可往屯赤隧道轉車站及機場。陳漢麟稱，日後將新增8條巴士線途經NOVO LAND，預計年內通車；換言之，項目於明年6月入伙後，將有10條巴士路線連接屋苑及港、九、新界各區。

年內將新增的巴士路線包括：港鐵K54專線及城巴50M兩條循環線，分別連接港鐵兆康站及屯門站；往返港島區的950及955；往返九龍區的50及55；以及往返新界區的56及67A，其中67A將由NOVO LAND途經屯門公路轉車站，再直達葵芳及荃灣。

九龍巴士助理總監（策略規劃）梁領彥表示，九巴特別為NOVO LAND住戶提供九巴月票優惠，項目入伙後至明年底，每戶可享以半價購買兩張九巴月票。他又稱，九巴預計在NOVO LAND 附近新增九巴月票銷售點，並將屋苑外巴士站改裝為有蓋候車亭。

[香港地產]

相關字詞﹕突破性付款方法 巴士線 新地代理總經理陳漢麟 NOVO LAND第1A期

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