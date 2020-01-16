經濟
香港地產

凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清

【明報專訊】7月首周新盤市况開局不俗，市場焦點大盤、信置（0083）和嘉華（0173）等發展的將軍澳日出康城約29個月樓花凱柏峰I，昨以折實均呎18,840元次輪銷售238伙，全日沽約225伙，佔可售單位總數95%、幾近沽清，單日套現逾20億元，同時將本月首周整體一手成交推高至約280宗，意味凱柏峰I成交量佔同期整體大市交投約八成。

兩輪累沽約463伙 套現約40億

凱柏峰I經過兩輪開售後，累沽約463伙，套現約40億元，售出單位數目佔項目單位總數592伙近八成。市場預期，凱柏峰II最快日內上載樓書。信置執行董事田兆源表示，凱柏峰I上周四首輪開售238伙沽清後，昨次輪銷售亦近沽清，最高成交價單位為第1A座42樓B室，實用面積721方呎3房間隔，成交價1370.15萬元、實呎1.9萬元。是次開售前，發展商共接獲近4000票，超額認購16倍。田兆源認為，凱柏峰I銷情理想，反映買家對香港前景有信心，而提供644伙、樓花期約29個月的凱柏峰II，正部署短期登場。

項目2期最快日內上樓書

由於市場聚焦凱柏峰I，其他一手新盤成交均較疏落，其中九建（0034）將軍澳海茵莊園、恒地（0012）啟德THE HENLEY II等，各錄約2宗成交。綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交錄約280宗。至於其他新盤部署，遠展（0035）旗下已屆現樓的大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰，上載新銷售安排，推出3伙實用面積1033至1542方呎（連平台特色戶），同屬3房設計的分層戶，於下周一起招標，本月31日截標。畢架‧金峰今年4月推售至今累沽約33伙，估計套現約6.8億元。

另會德豐和信置牽頭發展發展，去年開售至今累售約780伙的西南九龍長沙灣維港滙系列，與中原地產合作，即日起至7月31日，經該行購入維港滙II 的首10名3房至4房買家，可獲贈價值5000元的自動咖啡機。

[香港地產]

相關字詞﹕維港滙系列 畢架‧金峰 海茵莊園 凱柏峰I 日出康城

上 / 下一篇新聞

上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙
NOVO LAND首推逾165伙
NOVO LAND首推逾165伙
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
戴德梁行：上半年甲廈租金跌1.7%
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
航班復飛鬆綁 國泰國航股價急彈 跑贏區內同業 航運股盈喜抽升
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
商務部出招搞活車市 汽車及相關股飈
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
郭氏家族基金申報增子公司持股新地
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
內地傳提前發行地方專項債1.5萬億人幣
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
SOHO中國確認CFO受查 股價微跌
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
歐冠昇：港ESG基金資金流入 去年倍增至4億美元
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
大摩唱淡第二季業績 濠賭股「免疫」照升
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
儲局允加息至「更限制性」水平 會議紀錄顯遏通脹決心 債息全線回升
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
三星電子次財季銷售增21% 亞洲晶片股普遍揚
GameStop股份「1拆4」 股價做好
GameStop股份「1拆4」 股價做好
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
馬斯克與旗下初創高層生雙胞胎
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
徐風：中糧家佳康萬洲受惠豬價上升
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
植耀輝：港股「七翻身」言之尚早
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
方保僑：環保署應加強推動 電動車充電設施
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
技術取勝：嘉里20.8元技術支持位
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
盧駿匡：港股牛巿初期 可選兩類股份
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
倫永亮寫歌 教小學生負責任消費
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
劉思明：政策推動力減 汽車股勿高追
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
周顯：倪匡移民賣樓的教訓
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
譚新強：一國兩制50年不變：25周年中途站之回顧與展望
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
湯文亮：如何反薅美國羊毛？
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩
供樓負擔新高 倫敦樓價升幅或放緩