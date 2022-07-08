上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙

明報記者 林尚民

據地政總署公布，該署於今年第二季共批出16份預售樓花同意書，可提供9505伙，若對比今年首季、即第五波疫情高峰期時只批出1211伙，按季大幅高出6.8倍。若以半年度計，今年首6個月該署共批出22份樓花紙，合共提供10,716伙，為2018年下半年批出共15,330伙後，近3年半以來的半年新高。事實上，上半年批出預售項目，單計上月已共批出7份預售樓花同意書，共涉4611個單位，以單位數目計，為2018年11月錄得4757伙後的3年半新高，亦比5月份的2245伙按月大增逾1倍。

上半年批預售逾萬伙 次季佔逾九成

上月批出預售之樓盤，以會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國合作發展的啟德跑道區承豐道23號1、2期最為矚目，兩期分別提供648伙及571伙，同樣預計明年8月底落成，兩期合共涉及1219伙。會德豐表示，集團正積極籌備項目，有機會於短期內開展軟銷工作。其餘獲批預售樓花盤，包括信置等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰1至3期，分別提供592、644及644伙，共涉1880個單位，分別於2024年11月至2025年1月期間落成，而項目第1期已完成兩輪銷售（見另文）。

會德豐康城12C期申預售 38個月樓花期

至於新地（0016）上月亦有兩個樓花盤獲批預售，包括最快下周開價的屯門NOVO LAND 1A期，提供824伙、預計明年6月落成，而早前已推售第1期的大埔白石角Silicon Hill，2B期（即第3期）亦獲批預售，提供688個單位，預計2024年10月落成。

分析：批預售後發展商推盤具彈性

新申請方面，上月只有兩個項目新申請預售，共涉695伙，為近3個月最少，其中會德豐將軍澳日出康城第12C期，提供650伙，預計2025年8月落成，樓花期38個月；另九龍倉（0004）九龍龍翔道188號第4期項目，今期提供45伙，預計2024年6月落成。不過，若以上半年計共有13,853個新盤單位申請預售，為近19年半次高，而隨着多份樓花紙批出，至6月底待批預售單位數目降至20,688伙，為近半年最少。

雖然上半年獲批樓花單位數量創近年新高，但美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，其中已經推售的單位只有約3420伙，佔總數約32%，即使扣除上月約4000伙獲批但未售單位，仍有3280伙獲批未售單位，反映項目獲批後發展商未急於推售單位，提早獲批預售在日後推售時將更具彈性。

[香港地產]