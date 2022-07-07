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2022年7月7日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
SOHO中國CFO被指涉內幕交易受查 《環時》：絕非空穴來風 事件傳涉黑石收購
港PMI回落至52.4 營商情緒轉淡
大摩列收息股名單 39股上榜
潤地擬接華夏幸福武漢逾百億項目
歐冠昇料更多中概股港第一上市
華府傳施壓 進一步限光刻機售華
三菱日聯擬沽清大新10%股權 大新系周二曾炒上 雙方拒評論
欠中外資金支持 華資行估值或受壓
華置又損手 上半年投資蝕2.45億元
上半年強積金跌近13% 歷來最差
東方海外上季收入412億元 再創新高
信保局上年賠償減78％ 買家拖數佔六成
恒馳5接受預售 開價17.9萬人幣
金價午夜前跌穿1740美元 資金續避險 美匯指數20年新高
美主要虛幣礦商上月沽八成比特幣
大摩90歲投資顧問連轟同事多槍
徐風：土耳其真有全球第二大稀土礦？
技術取勝：匯控或下試46.5元支持
國泰網介紹酒店 由「保持理智」變「保障安全」
劉思明：風電設備看俏 金風升勢有餘未盡
周顯：商湯如黑色午夜 深不見底
湯文亮：預繳租金增 反映租客缺議價能力
NOVO LAND 1A期批預售涉824伙 最快下周開示範單位 目標本月內開售
佳悅周日首輪開售50伙
接管人3億沽佳兆業貝沙灣洋房
花旗不足百萬續租銅鑼灣舖 平過金融海嘯時
內地生1.4萬租天鑽1房 預付1年租涉17萬
K11近100%租出 人流重返年初水平
瑞聯料港按息升至4厘 樓價跌一成
港今明年GDP 料增長1%及2%
周顯：商湯如黑色午夜 深不見底
【明報專訊】近日的市場焦點，莫過於商湯科技（0020）。
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