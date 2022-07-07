美主要虛幣礦商上月沽八成比特幣

套現13億 付礦機貨款還債等

Core Scientific於2017年建立，擁有由超過18萬部ASIC伺服器組成的挖礦團隊，是美國主要的挖礦公司。該公司的挖礦團隊上月生產1106個比特幣，平均每天生產約37個。截至6月底，其資產負債表持有1959個比特幣。該公司表示，準備繼續出售其開採的比特幣，以應付營運開支。

此外，加拿大虛幣礦商Bitfarms也在6月出售手上約一半的比特幣，以償還債務，提高流動性。虛幣礦商在此前牛市訂購了大量昂貴的礦機，隨着虛幣價格貶值令它們面臨償債壓力，部分礦商的營運成本已超過挖礦收入。

受虛幣對冲基金三箭資本（Three Arrows Capital）債務違約等影響，總部位於新澤西的虛幣經紀商Voyager Digital宣布，向紐約南區的法院申請破產保護。Voyager此前披露，三箭資本未能向其償還價值逾6億美元的虛幣相關貸款，後者上月底已被英屬處女群島的法院下令進行清盤。

經紀商Voyager紐約申破產保護

Voyager上周已停止平台提存和交易服務，並表示正尋求一切可行措施向三箭追討賠償。Voyager表示，目前資產介乎10億至100億美元，負債金額在同一範圍。根據Voyager提供的數據，其平台約有價值13億美元的虛幣，並為紐約大都會商業銀行的客戶，持有超過3.5億美元現金。

（綜合報道）

[國際金融]