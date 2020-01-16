東方海外上季收入412億元 再創新高

每標箱收益按年增61.5%

東方海外表示，上季航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降5.6%及運載力減少6.1%，整體運載率按年增加0.5%，但每標箱收益按年增加61.5%。

季內，所有航線載貨量延續多季下跌的走勢，當中太平洋載貨量跌幅最大，達12.1%。其次，大西洋航線按年跌8.5%；亞洲區內/澳亞航線跌3%。不過，以收入來看，太平洋航線按年升幅最高，升73.7%至20.73億美元，扭轉今年首季下跌情况。大西洋航線收入按年升57.8%至3.72億美元。

母企中遠海控盈喜 半年多賺74%

至於東方海外母公司中遠海控（1919）昨晚亦公布盈喜，指今年上半年歸屬股東淨利潤約647.16億元（人民幣．下同），按年大增74.45%；預計歸屬於股東的扣除非經常性損益淨利潤約644.36億元，按年增74.06%。