三菱日聯擬沽清大新10%股權 大新系周二曾炒上 雙方拒評論

明報記者 歐陽偉昉

大新金融昨日曾跌4%，下午跌幅收窄至1.26%，收報23.5元，成交量為76.04萬股。據彭博統計，大新金融在周二成交量急增至3380股，創歷來紀錄，其中3160萬股以24.25元成交，當日收市報23.8元，上升6.01%。子公司大新銀行（2356）昨日則跌2.28%，收報6.42元，周二成交同樣明顯急增，當日上升3.79%。三菱日聯與其他日本銀行股一同下挫，昨日收報710日圓，下跌4.44%。

2019年起接連減持

三菱日聯持股繼承自其前身三和銀行，在2000年自同為日系的三井信託銀行（現為三井住友信託銀行），以每股31.2元收購大新金融12.3%股權，作價9.38億元。三菱日聯在2008年3月曾經再以4.71億元購入大新金融新股，每股作價55.75元，股權增至15.51%，2014年亦跟隨大新配股，維持股權比例。

不過，大新在2019年1月，以每股38.17元回購1550萬股，總值5.92億元，三菱日聯持股比例降至10.56%，至2020年3月，三菱日聯再次以28.66元沽出341.33萬股，套現9783.52萬元。該行在2019年表示，已進行策略檢討，審核其戰略投資，應對監管加強環境及強化資本運用，因應營運環境變化，決定減持大新金融持股。該行稱大新金融仍為其在港的重要合作伙伴，不過仍未決定會否全數出清大新持股，將繼續檢討。

三菱日聯代表上月辭大新非執董

上月底三菱日聯派駐大新董事會的吉川英一退休，辭任非執董後，三菱日聯未有委任新董事，目前代表僅有三菱日聯香港分行顧問顏淑芬出任獨立非執董。大新金融在2017年出售大新人壽予內房企業泰禾集團後，其主要資產為74.37%大新銀行股權，以及經營產險大新保險和澳門保險。