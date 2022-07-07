華府傳施壓 進一步限光刻機售華

外交部批「技術恐怖主義」

事實上，華府向ASML施壓，始於前任美國總統特朗普，當時主要限制先進製程技術極紫外光設備（EUV），其主要用於電動車及智能手機的晶片製造。而是次範圍擴大至較落後製程深紫外光刻設備（DUV），這意味將對中芯國際（0981）及華虹半導體（1347）等中國晶片製造商造成潛在打擊。昨日中芯股價跌2.4％，華虹跌1.7％。

彭博分析師表示，如果向中國禁售DUV設備，ASML的銷售額或縮5%至10％；比起其他同行的影響較小，因為ASML已向中國禁售EUV；相反，其同行約有25%至30％的銷售來自中國。

消息人士：荷蘭政府未同意

知情人士稱，有關問題是美國商務部副部長Don Graves於5月到訪荷蘭討論供應鏈議題時，私下談及的內容。

消息人士又稱，Don Graves更參觀了ASML的總部，又與首席執行官Peter Wennink會面。另一消息人士稱，荷蘭政府尚未同意就ASML向中國晶片商實施任何額外限制，因為或會損害與中國的貿易關係。