歐冠昇料更多中概股港第一上市

歐冠昇表示，根據阿里巴巴（9988）及其他公司的情况，隨着時間推移，料更多交易在港進行，當成交總額超過55%來自香港，公司別無選擇，但可隨時決定何時在港第一上市。報道稱，歐冠昇沒提及與阿里巴巴就潛在第一上市磋商，阿里巴巴亦沒有回應查詢。

香港交易所上市主管陳翊庭在訪問時稱，看到明顯趨勢是中概股回歸時更傾向雙重第一上市，而非第二上市。她又稱，尋求轉換上市地位的公司也可與港交所討論，在一段時間內繼續豁免部分《上市規則》，以順利過渡。

報道指出，現時香港仍把第二上市及同股不同權（WVR）公司排除在港股通以外，包括阿里巴巴等公司，至今依然不能通過港股通買賣。香港交易員一直憧憬雙重上市的公司加入港股通，亦有市場參與者曾希望港交所放寬此規則，現時第一上市成為一種替代途徑。嗶哩嗶哩（9626）上周獲股東批准，將其在香港第二上市地位轉為雙重第一上市，再鼎醫藥（9688）在6月完成此程序。

在港成交佔55%或以上

須換第一上市

根據現時規則，如上市股份在過去一個會計年度全球成交量總金額有55%或以上在香港交易，公司將被要求將其上市地位轉換為第一上市。不過根據彭博數據，包括阿里巴巴在內的大多數第二上市公司，均遠未達此門檻。