大摩列收息股名單 39股上榜

警告高息不等於跑贏大市

大摩的「收息股名單」繼2020年上半年之後，首次在今年第二季跑贏MSCI亞太（日本除外）指數及高息股指數，分別高出6.1個百分點及6.9個百分點，並預計下半年投資者會將焦點由通脹及利率風險，轉至着眼衰退風險和股息風險。投資者因憂慮經濟衰退而選擇高息股，卻不一定能夠跑贏大市。大摩強調，若只留意歷史紀錄中股息較高股份，反而會墮進「價值陷阱」。擁有強勁資產負債表及穩定經常性現金流的企業會是高息股首選。

當中，大摩列出一些股息率再向上的高息股，預測中遠海控由現時股息率9.3厘升至16.5厘；海豐國際由10.5厘升至16.5厘；中石油（0857）由7.3厘升至9.3厘。該行同時預測玖龍紙業將面臨減派息的風險，由現時股息率7.3厘下調至3.7厘。