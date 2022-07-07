大摩列收息股名單 39股上榜

【明報專訊】市場預期經濟衰退風險上升，摩根士丹利表示，上半年投資者尋求穩定高息股，拋售不穩定派息的股份，正是2020年經濟衰退時的迹象。不過，在經濟衰退風險升溫下，不等於高息股一定跑贏大市，投資者需留意企業資產負債表及現金流。大摩列出39隻亞太區股份名單符合其預期，預料2023年度股息率將增加，當中包括港股中遠海控（1919）、海豐國際（1308），預測股息率均高逾16厘；該行同時警告部分股份股息率或下調，包括玖龍紙業（2689）。
警告高息不等於跑贏大市
大摩的「收息股名單」繼2020年上半年之後，首次在今年第二季跑贏MSCI亞太（日本除外）指數及高息股指數，分別高出6.1個百分點及6.9個百分點，並預計下半年投資者會將焦點由通脹及利率風險，轉至着眼衰退風險和股息風險。投資者因憂慮經濟衰退而選擇高息股，卻不一定能夠跑贏大市。大摩強調，若只留意歷史紀錄中股息較高股份，反而會墮進「價值陷阱」。擁有強勁資產負債表及穩定經常性現金流的企業會是高息股首選。
當中，大摩列出一些股息率再向上的高息股，預測中遠海控由現時股息率9.3厘升至16.5厘；海豐國際由10.5厘升至16.5厘；中石油（0857）由7.3厘升至9.3厘。該行同時預測玖龍紙業將面臨減派息的風險，由現時股息率7.3厘下調至3.7厘。