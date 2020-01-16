港PMI回落至52.4 營商情緒轉淡

海外需求重現緊縮

6月PMI自5月時的11年來高位回落，標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，主要受增加訂單與業務活動擴張減慢影響。企業新接訂單雖連升3個月，但受新冠疫情長期效應影響，升幅較上月放緩。海外需求在6月重現緊縮，內地新訂單更連跌13個月，整體訂單需由本土市場支撐，不過前景不明朗因素增加，削弱營商信心，企業採購活動萎縮。因應新訂單增長放慢，企業於今年減少購買及投入原料，令採購庫存僅輕微增加，不少受訪企業特別提及，將會積極減少投入原料和半製成品的現有庫存。

不過，由於工作積壓連續3個月增加，企業在6月仍增聘人手。供應鏈方面，供貨時間連續14個月拉長，惟拖延程度改善至5個月以來最低。此外，6月香港企業整體投入成本再度上升，將目前的通脹期推至21個月，但增速已減緩至15個月低位。

企業持續增聘人手

採購價格的急劇升幅，主要來自原材料及運輸成本飈升，加上薪資成本加重，因而令企業的成本負擔膨脹。Laura Denman表示，一旦疫情回穩、防疫政策放鬆，香港私營經濟增長動力有望全面反彈，不過投入成本的通脹壓力尚未緩解，經濟的下行風險仍在。