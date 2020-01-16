經濟

香港地產

甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc

【明報專訊】雖然第五波疫情自第二季轉趨穩定，但世邦魏理仕最新報告指出，今年上半年總體寫字樓租賃量約200萬方呎，按年跌6.7%；事實上，由於企業縮減發展規模，今年第二季甲級寫字樓吸納量繼第一季錄正數後，再次回復負數，負吸納量為27.9萬方呎。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，整體甲級寫字樓空置率上升0.3個百分點至11.9%；截至今年6月底，總體甲級商廈空置面積高達980萬方呎，創歷史新高紀錄，相關樓面相當於5幢本港指標甲廈中環ifc二期的總樓面。

中環以外商業區空置率達雙位數

此外，除中環區空置率維持單位數字的空置率外，其他地區如灣仔/銅鑼灣、港島東、尖沙嘴及九龍東，均錄得雙位數空置率，是自1999年底後，再次錄得4個區域高見雙位數空置率。

陳續稱，第五波疫情影響寫字樓租賃活動，導致第二季租賃量下跌，但預期中資企業將在下半年逐漸回歸。租賃活動雖然有望上升，惟估計今年下半年甲廈租金跌約5%。

下半年甲廈租金看跌5%

另商舖市道料受惠於社交距離措施放寬及派發消費券，4月零售總額按年增長11.7%，而5月按年跌1.7%，反映消費券只發揮短期作用。

世邦魏理仕商舖資深董事溫運強表示，第二季街舖整體空置率16.5%，按季上升1.3個百分點，其中尖沙嘴和旺角街舖空置率升幅最明顯，兩區各升2.9個百分點至23.2%及18.9%。

相關字詞﹕溫運強 陳錦平 世邦魏理仕

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