豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租

成交呎價2.7萬至2.9萬

據成交紀錄冊顯示，上述單位實用面積一律為826方呎，屬3房1套連多用途房間隔，成交價2256.9萬至2400萬元，實呎介乎27,323至29,056元。代理消息稱，上述7個單位由同一組買家購入，為本地物業投資者，計劃購入單位收租。若相關買家繳付15%辣稅，即涉約2412萬元。

市場消息稱，項目在6月亦曾錄得大手客入市個案，一組買家斥資逾1.073億元連購5伙，成交價2064.6萬至2388萬元；資料顯示，該買家以公司名義購入，須付樓價30%辣稅，不排除上述7伙的買家，與早前購入5伙的買家為關連人士。維港匯II預計關鍵日期2023年5月底，樓花期不足一年。

凱柏峰I次輪收3800票 超額15倍

另信置伙嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作的將軍澳日出康城29個月樓花凱柏峰I，明日次輪銷售238伙。信置執行董事田兆源表示，項目5日來收到逾3800張入票，超額認購近15倍，當中投資者比例佔逾三成，較首輪增加一成。

NOVO LAND快開示位開價

新地（0016）屯門兆康全新盤NOVO LAND第1A期，亦有望月內推售；新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期有望短期內獲批預售，項目前期準備工作已就緒，目標於月內開放示範單位及開價，最快月內開售；項目基座設有約5萬方呎商場，名為NOVO Walk，預計2024年中啟用。

內房恒大（3333）發展、已屆現樓的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣1期，據成交紀錄冊顯示，最新錄得洋房成交，為A1號屋，實用面積2420方呎，屬屋苑中面積最大洋房，另附平台、花園及天台(連雙車位)，以4300萬元售出、折合實呎17,769元，成交價創項目新高。

柏傲莊III累錄210宗取消交易

此外，新世界（0017）大圍站柏傲莊III再錄取消交易個案。成交紀錄冊顯示，項目8B座10樓F室、實用面積359方呎1房戶，去年6月以797.1萬元售出、實呎2.22萬元，相關買家已取消交易。

連同上述單位，柏傲莊III自去年8月至今，累錄約210宗同類取消交易個案，估計涉銷售總值近35億元。