代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗

事實上，6月一手私宅買賣登記量亦減少，惟基於發展商積極推盤和市場仍具購買力，登記量仍在較高位徘徊，上月錄得1357宗私宅買賣登記，按月跌逾7%，但連月維持在逾千宗水平；至於6月私宅買賣登記，總值錄161.35億元，按月下跌11%。

上月買賣548億 按月挫三成

6月私宅買賣登記量最多的新盤，依次為元朗錦上路站柏瓏II、大埔白石角Silicon Hill第1期及何文田瀚名，分別錄654宗、276宗及61宗。

柏瓏II Silicon Hill銷情最強勁

二手私宅買賣登記亦見高位回吐。6月二手私宅買賣登記錄3006宗，按月回落約1092宗或27%，險守3000宗大關；至於月內登記總值則為266.56億元，按月減逾108.8億元或29%。

非住宅物業方面，6月整體工商舖及其他買賣登記量錄得1151宗，較5月錄1407宗減少18%；同期買賣登記金額錄82.29億元，按月下挫逾99億元或55%。