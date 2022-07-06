代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗

【明報專訊】雖然第五波疫情於第二季紓緩，但利嘉閣研究部綜合土地註冊處數據顯示，6月全港共錄6295宗物業買賣登記（具體反映5月市况），較5月錄約7968宗按月減21%；而同期整體物業登記涉總值548.36億元，較5月錄約787.27億元按月更下挫30%。利嘉閣研究部主管陳海潮指出，近期二手市場呈「回氣」狀態，市况料需再調整一個月才能站穩，預料7月整體樓宇買賣登記將持續偏軟，按月可能再跌8%至約5750宗。
事實上，6月一手私宅買賣登記量亦減少，惟基於發展商積極推盤和市場仍具購買力，登記量仍在較高位徘徊，上月錄得1357宗私宅買賣登記，按月跌逾7%，但連月維持在逾千宗水平；至於6月私宅買賣登記，總值錄161.35億元，按月下跌11%。
上月買賣548億 按月挫三成
6月私宅買賣登記量最多的新盤，依次為元朗錦上路站柏瓏II、大埔白石角Silicon Hill第1期及何文田瀚名，分別錄654宗、276宗及61宗。
柏瓏II Silicon Hill銷情最強勁
二手私宅買賣登記亦見高位回吐。6月二手私宅買賣登記錄3006宗，按月回落約1092宗或27%，險守3000宗大關；至於月內登記總值則為266.56億元，按月減逾108.8億元或29%。
非住宅物業方面，6月整體工商舖及其他買賣登記量錄得1151宗，較5月錄1407宗減少18%；同期買賣登記金額錄82.29億元，按月下挫逾99億元或55%。
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