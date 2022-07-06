經濟

香港地產

山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成

【明報專訊】受環球經濟波動、俄烏戰爭、新冠疫情等政經負面因素影響，港島傳統豪宅區山頂、南區，今年上半年交投量、成交金額雙雙下跌；中原地產資深營業董事何兆棠表示，2022年上半年，山頂和南區合共錄得40宗二手豪宅成交，較去年同期下跌52.4%，當中分層單位佔27宗，洋房佔12宗，屋地成交佔1宗；總成交金額約39.79億元，按年下跌37.9%。

何兆棠指出，中港兩地尚未通關，在缺乏內地資金入市下，豪宅成交市况膠着，惟隨着新一屆特區政府上任，下半年中港兩地有機會通關，釋放內地富豪的購買力，料二手豪宅成交量可增加30%。

憧憬通關 下半年交投量看升三成

一手豪宅方面，該區上半年共錄得4宗成交，成交金額共15.24億元。何預計，英皇國際（0163）南區壽臣山15號登場後，會掀起超級豪宅別墅換樓潮，將刺激樓價介乎3億至20億元的豪宅交投，料有「報復式」增幅。

洋房價有望升15%

與此同時，美聯物業首席區域營業董事方富義稱，今年上半年山頂、南區物業買賣共錄約51宗（一手及二手），較去年下半年下跌逾五成，並為2019年下半年後的新低。

他續稱，今年初淺水灣南灣道地皮，以創官地呎價歷史新高紀錄售出，相信隨大市回升，屬超級豪宅的洋房將更受捧，洋房價有望上升約15%。

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