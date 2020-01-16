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新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%

【明報專訊】近期多個新盤推出搶佔市場購買力，作為主要戰場之一的深水埗，更有3個新盤連環登場，當中海壇街佳悅以折實均呎1.94萬元開盤，令同區二手交投市况受一定衝擊，毗鄰樓齡僅約4年的半新盤傲凱，個別業主更要蝕讓離場。屋苑新錄中層A室成交，實用面積287方呎1房戶，以550萬元易手，實呎19,164元，估計原業主實蝕逾40萬元離場。另外，二手市場亦錄低市價成交，包括荔枝角曼克頓山一個特色戶，剛以980萬元易手，低市價約5%。

明報記者 容婌維

利嘉閣市務經理劉信仁表示，上述傲凱單位原業主，於2018年以約567.7萬元一手購入，持貨4年，帳面已蝕約17.7萬元或3%；若連其他雜項使費，原業主估計實蝕逾40萬元或約7%。翻查代理數據，2018年初入伙、樓齡約4年的傲凱，入伙至今錄得約6宗二手成交（連同上述最新成交），當中5宗均屬帳面蝕讓成交，餘下1宗估計亦是蝕使費離場。

至於熱賣新盤、日出康城凱柏峰I所在的將軍澳，亦有大型屋苑錄蝕讓成交。市場消息稱，維景灣畔3座中層C室，實用面積399方呎1房間隔，原業主叫價790萬元，累減73.5萬元或近一成後，以716.5萬元易手，實呎17,957元；原業主2018年以700萬元購入，持貨約4年，帳面雖賺16.5萬元或逾2%，但若連同各項使費計，原業主料實蝕逾23.9萬元或約3.4%。

維景灣畔1房業主或實蝕3.4%

事實上，部分二手業主需要劈價沽貨。美聯物業美孚高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角曼克頓山5座連平台單位，實用面積496方呎2房間隔，另連164方呎平台，原業主4月起叫價1180萬元放盤，及後累減200萬元或約17%，以980萬元易手，實呎19,758元，低市價約5%；原業主於2011年4月以595萬元購入，持貨11年，帳面獲利385萬元或約65%。

另外，中原高級資深分區營業經理黃國強稱，青衣曉峰園新錄1座高層連天台特色戶成交，實用面積792方呎3房1套間隔、連390方呎天台，原業主去年起叫價1200萬元放盤，累減202萬元或約17%後，以998萬元沽出，實呎12,601元，低市價約3%；原業主2007年12月以440萬元買入，持貨逾14年，帳面獲利558萬元，升值近1.3倍。

學者：新盤強勢 二手料下季始好轉

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，樓市經歷今年初第五波疫情重創後，下半年整體樓市將隨經濟改善而好轉，惟一手新盤市場反彈力將較強，二手市場則仍需消化「移民盤」等供應，預計第四季表現才會好轉。

相關字詞﹕莊太量 曉峰園 低市價成交 曼克頓山 維景灣畔 蝕讓成交 傲凱

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