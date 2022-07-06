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2022年7月6日星期三
盧楚仁 金匯商情
投資策略
制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
招商局房託 首購北京物業
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
會計師公會：自行結業公司明顯增加
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
【明報專訊】環球各國經濟正步向衰退，有分析指今次衰退會持續一至兩年。因此，商品交易員在過去兩至三周已開始洗倉活動，令不同板塊的商品價格暴跌。
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