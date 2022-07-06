經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣

【明報專訊】昨日提到，國際結算銀行（BIS）的年度報告中，一個重點是對全球通脹產生的金融風險感到憂慮，另一個重點則是加密貨幣，他們的用詞是「未來的貨幣體系」。

區塊鏈交易費用高 或遭黑客竄改紀錄

報告中， BIS強調加密貨幣及「去中心化金融」（Decentralised Finance, DeFi）帶出的金融風險，例如Terra及UST一夜清零、多個DeFi先後被黑客入侵而造成嚴重損失，同時DeFi的交易費用仍遠高於現時的中心化交易所，佔總交易比例極低，未能有效對中心化金融機構發起衝擊等，並指出區塊鏈技術的交易費用（即「礦工費」或「認證費」）高昂，而一旦區塊鏈的價值下跌，黑客就可以用更低的成本作弊，甚至竄改交易紀錄，對用戶沒有保障。

同時，BIS引用調查數據，指出加密貨幣的本質並非「貨幣」，而是投機資產。其調查發現，用戶的活躍度與Bitcoin價格有極高的關連性，超過三分之一為年輕投資者，而年輕人更願意承受風險，並視他們為具投資式資產，而非儲值式資產。同時，他們也發現過去兩年機構投資者大幅度進入加密貨幣圈，並利用表外方式隱藏資產，或有機會對傳統金融市場構成風險。更重要的是，個別大型銀行都進入加密貨幣市場，例如渣打（2888）及花旗銀行等（見圖），目前每家銀行的投資金額約為2億美元，約佔銀行一級核心資產（Core Tier 1）約0.1%至1.5%。

BIS認為，雖然目前加密貨幣佔銀行的資本比率仍微不足道，但隨着更多機構投資者入場，加密貨幣更應作出相應的規管，及要對銀行持有的加密貨幣作出更多緩衝措施，來應對其高波動性。

BIS：區塊鏈技術可作「未來貨幣制度」討論

雖然加密貨幣被BIS批評得幾乎一無是處，不過，他們也認為，部分與區塊鏈相關的技術，可以作為「未來的貨幣制度」來討論。例如由央行發行的數碼貨幣（CBDC），並將每一個國家的央行都成為一個節點（Node），就可以引用「去中心化模式」進行交易驗證，平衡了快速交易及可信賴的要求，更研究引用區塊鏈的「零知識」認證技術，讓交易速度進一步加快，並有望改變目前海外跨行轉帳出現的各種問題。具有編程功能的CBDC，也可以將支付引入更多場景之用，促進經濟，也可以對資金流向作出適當規管。

BIS的立論及願景非常理想，惟僅限於各國遵守國際規則的和平時期。如果引用俄烏戰爭為例，歐美國家要切斷俄國的金融聯繫，如果建立了央行間的去中心化交易平台，各國斷開俄羅斯的聯網速度，會否比俄羅斯央行強行兌換美元快？如果全球分為兩派陣營，掌權的一方會否利用「暴力民主」方法修改匯兌紀錄，從而令弱勢方出現金融風險及經濟危機？這都是BIS報告中未有深入探討的問題。

央行倘介入貨幣交易 損銀行收入

從報告中得到的重點是，貨幣制度仍會持續變化，貨幣交易有機會由私人銀行及支付公司處理，逐步變成央行直接介入，省卻大量交易費用，但銀行及支付公司的收入或會受到影響。另一方面，雖然BIS強調加密貨幣高風險及需要加強監管，但未有具體政策。目前市場關注各國如何監管穩定幣（Stablecoins）及限制投資者進入加密貨幣市場，加上宏觀「收水」影響，都會繼續左右加密貨幣的價格。

[徐風 隨風投資]

上 / 下一篇新聞

制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石
證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
招商局房託 首購北京物業
招商局房託 首購北京物業
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
會計師公會：自行結業公司明顯增加
會計師公會：自行結業公司明顯增加
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿
迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長